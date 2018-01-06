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Arkadaşı 20 metreden düşerken videoya çekti!

kalesinde isterken düşen 'ın, 20 metreden yere düşmesi arkadaşı tarafından görüntülendi.

Giriş Tarihi: 6.1.2018 08:53 Güncelleme Tarihi: 6.1.2018 09:06
Arkadaşı 20 metreden düşerken videoya çekti!

Doğum gününde arkadaşlarıyla birlikte tarihi kalesine çıkıp isterken düşerek hayatını kaybeden 'ın düşme anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Kayanın üzerinden yere atlamak isteyen Dağ'ın, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yüksekten düştüğü görülüyor. O anları ise bir arkadaşı saniye saniye cep telefonuyla kaydetti.

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Olay, 2018 yılının ilk gününde yaşandı. Şanlıurfa'daki bir pasajda telefon dükkanı işleten 38 yaşındaki Halil Dağ, doğum gününde il dışından gelen misafirleriyle birlikte tarihi kaleye çıktı.


Arkadaşlarıyla birlikte kaleyi gezen Halil Dağ, iddiaya göre doğum günü için fotoğraf çekmek için uçurumun kenarındaki bir kayanın üstüne çıktı. Arkasına Balıklıgöl'ün manzarasını almaya çalışan Dağ, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yüksekten yere çakıldı.

Ağır yaralanan sekiz çocuk babası adam, olay yerine çağrılan ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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