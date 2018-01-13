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'in Foça ilçesinde nin kazan dairesinde elektrik kablolarının tutuşması sonucu çıkan ı söndürürken dumandan etkilenen 11 asker hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018 15:05 Güncelleme Tarihi: 13.1.2018 15:52
Askeri gemide yangın!

Foça Deniz Üssü'nde konuşlu Amfi-B Beykoz Gemisi'nin makine dairesinden sabaha karşı dumanlar yükseldi. Elektrik kontağı sonucu kabloların tutuştuğunu farkeden nöbetçi askerler, müdahale ederek alevleri söndürdü.

11 ASKER HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen 11 asker, Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerden 3'ü, ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavileri tamamlanan askerlerden 8'i taburcu edilerek, birliklerine gönderildi. Diğer 3 askerin gözlem altında tutulduğu bildirildi

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Askeri gemide yangın!
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