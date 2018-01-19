Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde Necati Müdür farkı

Önceki yıllarda üniversite sınavlarında ilk yüzde bir tek bile CAL öğrencisi bulunmazken proje okul seçildikten sonra depar attı. Okul 2017 üniversite ortalamalarında Türkiye 2'ncisi oldu. İlk bine CAL'dan 16 öğrenci yer aldı. Salih Sina Tayfur isimli öğrenci de Türkiye 11'incisi oldu. Merkezi sınavlardaki başarılar sportif ve kültürel alanlarda da başladı. Öğrenciler satranç, yüzme, okçuluk, yelken, voleybol, basketbol gibi farklı spor dallarında ilçe, il ve Türkiye bazlı şampiyonluklar elde etti. Almanca eğitim veren okul bu alanda en başarılı lise seçildi. Son Deutsche sprachdiplom (Almanca Dil Yeterlilik Sertifikası) verilerine göre CAL yüzde 97 oranında başarı gösterdi

ŞANINA YAKIŞIR RESTORASYON

Tarihi bir binaya sahip olan CAL bu anlamda da geçmiş yıllarda ihmal edilmişti. Oldukça yıpranan bina proje okul seçildikten sonra yenilendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Fatih Belediyesi işbirliğinde okulun tarihi dokusuna uygun restorasyon çalışması yapıldı. Okulun başta sınıfları, zeminleri, tavanları, tuvaletleri ve çatısı yenilendi.

PANSİYON KAPASİTESİ 6 KAT ARTTI

Yenileme çalışmaları yatılı öğrenciler için de yapıldı. Proje okulu olmadan önce öğrenci pansiyonunda 35 öğrenci konaklayabilirken 2 yıl içinde yapılan çalışmalarla kapasite artırıldı. Anadolu'dan gelen yatılı öğrenci sayısı bu sayede 218'e çıktı.

DOKTORALI ÖĞRETMENLER GELDİ

Yönetmelik gereği görev süresi dolarak okuldan ayrılan öğretmenlerin yerine genç, dinamik ve idealist bir öğretmen kadrosu oluşturuldu. Okulun akademik başarısını gözle görülür bir şekilde artıran çoğu yükseklisans hatta doktoralı öğretmenler atandı.Okulumuzda daha önceleri bulunmayan bilim takımları kuruldu. TÜBİTAK matematik, biyoloji ve kimya olimpiyat takımları oluşturuldu

SOSYAL SORUMLULUKTA DA BİRİNCİ

CAL geçen yıl Halep'teki yardıma muhtaç insanlar adına düzenlenen kampanya ile Türkiye genelinde en fazla bağışta bulunan okul oldu. Kampanyayı başlatan kulüp Şanlıurfa'daki yardıma muhtaç 204 öğrenci adına bir kampanya başlattı. Bu öğrencilerin mont ve kışlık ayakkabı ihtiyaçlarını karşılandı. Ayrıca düzenli olarak çocuk esirgeme kurumu ve Darülâceze ziyaretleri yapılamaya başlandı.