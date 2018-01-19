İkiyüzlüsünüz!

Fransız sinemasına damgasını vurmuş aktrislerden Brigitte Bardot, sosyal medyada "Ben de" hashtag'i altında yaşadığı cinsel tacizleri ve saldırıları anlatan kadınlara sert çıktı. Bardot, "Birçoğu ikiyüzlü ve gülünç görünüyor" diyerek bu kişilerin bir kısmının reklam peşinde olduğunu iddia etti. Bardot, "Bu aktrislerin birçoğu rol alabilmek için yapımcılara yaklaşır. Sonra da bu olanları anlatır, taciz edildiklerini söyler" diyerek, bu iddialarda bulunan tüm kadın oyuncuların masum olmadığını ima etti. Geçen haftalarda tacize uğradığını söyleyen kadınları eleştiren Fransız yıldız Catherine Deneuve ise kadın örgütlerinin tepkisini çekmişti. Deneuve, tepki hareketinin "aşırılaştığı" uyarısında bulunarak "Erkeklerin kadınlara asılmakta serbest olması gerektiğini" söylemişti.

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