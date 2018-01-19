Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İkiyüzlüsünüz!

İkiyüzlüsünüz!

DIŞ HABERLER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2018
İkiyüzlüsünüz!

Fransız sinemasına damgasını vurmuş aktrislerden , sosyal medyada "Ben de" hashtag'i altında yaşadığı cinsel tacizleri ve saldırıları anlatan kadınlara sert çıktı. Bardot, "Birçoğu ikiyüzlü ve gülünç görünüyor" diyerek bu kişilerin bir kısmının reklam peşinde olduğunu iddia etti. Bardot, "Bu aktrislerin birçoğu rol alabilmek için yapımcılara yaklaşır. Sonra da bu olanları anlatır, taciz edildiklerini söyler" diyerek, bu iddialarda bulunan tüm kadın oyuncuların masum olmadığını ima etti. Geçen haftalarda tacize uğradığını söyleyen kadınları eleştiren Fransız yıldız Catherine Deneuve ise kadın örgütlerinin tepkisini çekmişti. Deneuve, tepki hareketinin "aşırılaştığı" uyarısında bulunarak "Erkeklerin kadınlara asılmakta serbest olması gerektiğini" söylemişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İkiyüzlüsünüz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN