Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 24 hastaya ilaç oldu

24 hastaya oldu

İlacının devlet tarafından karşılanmasıyla 2.5 ayda 9 kilo veren Yağız bebek, aynı hastalıkla mücadele eden ve 15 bin liralık ilacı almakta zorlanan 24 kişiye öncü oldu

MURAT ALHAN
MURAT ALHAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2018
24 hastaya ilaç oldu
'da yaşayan , "Leptin hormonu eksikliği" nedeniyle 1.5 yaşında 32 kiloya ulaşmıştı. Yapılan düzenleme ile ilacın devlet tarafından karşılanmasıyla birlikte 2.5 ayda tam 9 kilo veren Yağız bebek, Türkiye'de kendisi gibi aynı hastalıkla mücadele eden ve 15 bin liralık ilacı almakta güçlük çeken 24 kişiye daha adeta oldu.

ARTIK SGK KARŞILIYOR
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan Sedat (33) ve Sevda Bekte (27) çiftinin ikinci çocukları olan Yağız Bekte doğumundan itibaren hızla kilo almaya başladı. Hastaneye götürülen Yağız Bekte'nin leptin hormonu eksikliği nedeniyle kilo aldığı belirlendi. Tedavi için gerekli olan ve yurt dışından getirilen 15 bin liralık ilacı almakta güçlük çeken aile yardım çağrısında bulundu. Konunun kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından yapılan düzenlemelerle birlikte geçen kasımda ilacın bedeli tarafından karşılanmaya başlandı. Yurt dışından getirilen ilacı, Yağız Bekte 2.5 ay önce kullanmaya başladı. Küçük Yağız, 9 kilo vererek 23 kiloya düştü. Yağız, Türkiye'de kendisi gibi aynı hastalıkla mücadele eden 24 kişiye daha adeta ilaç oldu. Onun sayesinde diğer hastalar da ilacı ücretsiz almaya başladı.

ERDOĞAN'A ZİYARET
İlacı almaya başladığı günden itibaren hızla kilo vermeye başlayan Yağız, kendilerine destek olup, yasal mevzuatta değişiklik yapılması için girişimlerde bulunan Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ı geçen hafta Ankara'da ziyaret etti. Yağız Bekte ve ailesi, Cumhurbaşkanı 'la da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yağız bebeğin hastalığıyla ilgili bilgi aldıktan sonra, "Hay maşallah" diyerek, Yağız'ı sevdi ve ona oyuncak hediye etti. Yağız'ın babası Sedat Bekte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiklerini belirterek, "Allah ondan razı olsun. Bunların hepsi onun sayesinde" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
24 hastaya ilaç oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN