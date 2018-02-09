24 hastaya ilaç oldu

Samsun
'da yaşayan Yağız Bekte
, "Leptin hormonu eksikliği" nedeniyle 1.5 yaşında 32 kiloya ulaşmıştı. Yapılan düzenleme ile ilacın devlet tarafından karşılanmasıyla birlikte 2.5 ayda tam 9 kilo veren Yağız bebek, Türkiye'de kendisi gibi aynı hastalıkla mücadele eden ve 15 bin liralık ilacı almakta güçlük çeken 24 kişiye daha adeta ilaç
oldu. ARTIK SGK KARŞILIYOR
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan Sedat (33) ve Sevda Bekte (27) çiftinin ikinci çocukları olan Yağız Bekte doğumundan itibaren hızla kilo almaya başladı. Hastaneye götürülen Yağız Bekte'nin leptin hormonu eksikliği nedeniyle kilo aldığı belirlendi. Tedavi için gerekli olan ve yurt dışından getirilen 15 bin liralık ilacı almakta güçlük çeken aile yardım çağrısında bulundu. Konunun kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından yapılan düzenlemelerle birlikte geçen kasımda ilacın bedeli SGK
tarafından karşılanmaya başlandı. Yurt dışından getirilen ilacı, Yağız Bekte 2.5 ay önce kullanmaya başladı. Küçük Yağız, 9 kilo vererek 23 kiloya düştü. Yağız, Türkiye'de kendisi gibi aynı hastalıkla mücadele eden 24 kişiye daha adeta ilaç oldu. Onun sayesinde diğer hastalar da ilacı ücretsiz almaya başladı. ERDOĞAN'A ZİYARET
İlacı almaya başladığı günden itibaren hızla kilo vermeye başlayan Yağız, kendilerine destek olup, yasal mevzuatta değişiklik yapılması için girişimlerde bulunan AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ı geçen hafta Ankara'da ziyaret etti. Yağız Bekte ve ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'la da görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yağız bebeğin hastalığıyla ilgili bilgi aldıktan sonra, "Hay maşallah" diyerek, Yağız'ı sevdi ve ona oyuncak hediye etti. Yağız'ın babası Sedat Bekte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiklerini belirterek, "Allah ondan razı olsun. Bunların hepsi onun sayesinde" dedi.