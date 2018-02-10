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Abhazya'da Türk gemi ı kaçırıldı

Balık tutma dönemlerinde kıyılarında avlanan Türk gemilerinin en çok tercih ettiği ülkeler arasında bulunan Abhazya’da, Türk teknesi ı kaçırıldı. Kaptanın, şehrinde maskeli 2 kişi tarafından kaçırıldığı öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2018 23:00 Güncelleme Tarihi: 10.2.2018 23:26
Abhazya'da Türk gemi kaptanı kaçırıldı

Abhazya İçişleri Bakanlığı, şehrinde bir kafede oturan isimli gemi ının, bir otomobille yaklaşan 2 maskeli kişi tarafından kaçırıldığını bildirdi.

Silah zoruyla araca bindirilen gemi kaptanının kaçırılmasından sonra polisler maskeli şahısların peşine düştü.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Tespit edilen araç Oçamçira ile Gal şehirleri arasındaki bağlantı yolunda park halinde bulundu.

Kaçırılan Selim Kaya'nın Trabzon doğumlu olduğu, Abhazya ve Türkiye'de balık unu fabrikaları ve teknelerinin olduğu, Abhazya'da da ticaret yaptığı öğrenildi. Abhazya İçişleri Bakanlığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Abhazya'da Türk gemi kaptanı kaçırıldı
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