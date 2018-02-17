Mezara çağıran Süleyman öldürmüş

Kocaeli
'nde 42 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Ecem Balcı'nın, kaybolmasına dayanamayarak intihar eden annesi Esra Ercömert'in eski erkek arkadaşı Süleyman Kara tarafından öldürülüp ormana gömüldüğü ortaya çıktı. Genç kızı, "Bir mezarda taç buldum" sana vereceğim" diye kandıran zanlı, cinayet
ten sonra sim kartını kendi telefonuna takınca yakayı ele verdi.
Gölcük'te yaşayan 17 yaşındaki Ecem Balcı'nın annesi Esra Ercömert (41) ve babası Gökhan Balcı boşanmıştı. Annesi ile birlikte kalan Değirmendere Hacı Ali Kerkük Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ecem, göğüs kanseri teşhisi konunca, geçen yılın son günlerinde ameliyat oldu. Anne Esra Ercömert de aynı dönemde rahim kanseri ile mücadele ediyor ve psikolojik tedavi görüyordu. 5 Ocak günü Ecem evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Kızına ulaşamayan anne, eski eşi Gökhan Balcı'yı arayarak durumu anlattı. Çift, polise kayıp başvurusunda bulununca, arama çalışmaları başladı. TARİHİ ESER KAÇAKÇISI
Baba Gökhan Balcı, kızının, Gölcük'teki erkek arkadaşına WhatsApp'tan, eski eşi Esra Ercömert'in erkek arkadaşı Süleyman Kara'yı kastederek, "Süleyman amca bir mezarda tarihi taç buldu.
Zengin olduk. Birlikte gidelim. 'Bu tacı sana vereceğim' dedi. Onunla buluşacağım" diye mesaj yazdığını öğrendi. Bunun üzerine gözaltına alınan Kara, Gizem'in kaybolmasıyla ilgisi olmadığını öne sürdü. Ancak, tarihi eser kaçakçılığından arandığı için tutuklandı. ANNE İNTİHAR ETTİ
9 gün süren aramalardan sonuç alınamadı. Psikolojik sorunları da olan anne Esra Ercömert (41), 14 Ocak'ta Kandıra ilçesindeki Kartalkayası mevkisinden denize atladı. Çantasının içinden yakınlarından helallik istediği bir not çıkan Ercömert'in cesedi, 2 gün sonra bulundu. Talihsiz anne toprağa verilirken, Ecem'den ise hala bir haber yoktu. Soruşturmayı sürdüren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Ecem'i bulmak için özel bir ekip kurdu. Ecem ve Esra Ercömert'in yakın çevresinin bilgisine başvuran özel ekip, savcılık izniyle cezaevindeki Süleyman Kara'nın da 2 kez ifadesini aldı. SİM KARTINI KULLANDI
Kara'nın, Ecem'in kaybolduğu gün genç kızın telefonunun sim kartını kendi telefonuna taktığını ve 2 gün süreyle kullandığını belirledi. MOBESE kayıtlarında da Kara'nın, genç kız kaybolduktan sonra otomobiliyle Ayvazpınar köyü yönüne gittiği, tespit edildi. Bunun üzerine özel ekip önceki gün, Süleyman Kara'nın oğlu Emin Kara, kardeşleri Yusuf Kara, Kezban Kara ve Sultan Kara ile oğlunun arkadaşı olan Ergin'i gözaltına aldı. Çapraz sorguya alınan şüpheliler, genç kızı Süleyman Kara'nın öldürdüğünü itiraf etti. BABANIN YIKILDIĞI AN
Baba Gökhan Balcı, teşhis için Kocaeli Adli Tıp Kurumu morguna çağrıldı. Hayatının en acı teşhisini yapan babanın tüm umutları da yıkıldı. Süleyman Kara'ya tepki gösteren Gökhan Balcı, "O şerefsizi konuştursunlar. 17 yaşındaki evladımdan ne istediler. Bir hiç uğruna oraya diri diri gömüp gittiler... Bunu nasıl yapıyorlar? İnsan mı bunlar? Defineleri de kendileri de batsın. Kızımı böyle kandırmış. Kızım onunla bir yere gidecek bir insan değildi. Çünkü sevmediği bir insandı. Evladımı yaktılar, canımı yaktılar. Benim içim yanıyor. Allah belalarını versin, bin beter olsunlar. Benim yaşadıklarımın bin katını yaşasınlar. Kızımı topraktan çıkardık yeniden toprağa vereceğiz" dedi. GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ
Süleyman Kara önceki gece savcılıktan izin alınarak cezaevinden emniyete götürüldü. Yeniden sorgulanan ve elde edilen deliller gösterilen Kara, sonunda cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı. Saat 02.30'da da polisler tarafından götürüldüğü Ayvazpınar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. Olay yerinde kazı yapan polisler, Ecem'in cesedini buldu. Üzerinde sadece iç çamaşırları olan ve kıyafetleri bulunamayan Ecem'in, darp edildiği, yüzünde ve boynunda morluklar olduğu tespit edildi. BEŞİKTAŞ FORMASIYLA UĞURLANDI
Ecem Balcı, Gölcük Tevfik Hoca Camisi'nde düzenlenen törenin ardından, Sakarya'nın Hendek ilçesinde toprağa verildi. Bu arada koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Ecem'in kaybolmasının ardından genç kızın bulunabilmesi için bir video hazırlayarak sosyal medyada yayımlayan taraftar grubu Çarşı da cesedin bulunmasının ardından üzüntülerini dile getirdi.