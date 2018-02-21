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İranlı şahıs, 'nda kendini yaktı

Beyoğlu’nda önüne gelen bir kişi burada kendini yaktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2018 14:06 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 14:11
İranlı şahıs, Taksim Meydanı'nda kendini yaktı

önüne gelen İranlı olduğu öğrenilen Reza S. (53) üstüne döktüğü yanıcı maddeyi ateşledi. Bir anda alev topuna dönen adam, çevredekilerin üstüne su dökmesiyle söndürüldü. Oradan geçen yabancı uyruklu bir kadın, çıkardığı montunu yaralının üstüne örterek yardım etmeye çalıştı.

ANIT ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALINDI

Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, vücudunda yanıklar olan adamı ambulansla hastaneye kaldırdı. Anıt çevresine güvenlik şeridi çeken polis soruşturma başlattı.

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İranlı şahıs, Taksim Meydanı'nda kendini yaktı
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