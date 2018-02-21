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Koyun sürüsüne çarpan minibüsü le ateşe verdi

’da yolun karşısına sürüsünü geçirmeye çalışan çoban ve koyunlara minibüs çarptı. da çoban ile minibüsteki 4 kişi yaralanırken, 42 koyun öldü. Kaza sonrası çoban minibüsü dökerek ateşe verdi.

Giriş Tarihi: 21.2.2018 07:58 Güncelleme Tarihi: 21.2.2018 08:02
Koyun sürüsüne çarpan minibüsü benzinle ateşe verdi

Edinilen bilgilere göre, -Güney çevreyolundan karşısına geçen koyun sürüsü arasına dalan 72 S 0306 plakalı minibüs şoförü A., 42 koyunun ölmesine ve çobanın yaralanmasına neden oldu. Minibüs içerisinde bulunan sürücü Ökkeş Can A. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

sonrası yaralı çoban 72 S 036 plakalı minibüsü dökerek ateşe verdi. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, ateşe verilen minibüs ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ateşe verilen minibüs kullanılamaz hale geldi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Koyun sürüsüne çarpan minibüsü benzinle ateşe verdi
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