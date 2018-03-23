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Ne yaptın çocuk! Kaldırıma konulan evrakları alıp gitti...

’de dağıtılması için hazırlanıp kapı önüne konulan resmi postalar, hurdacı çocuk tarafından çöp kağıtları sanılıp el arabasının içine atılınca personel, hurdacı çocuğun peşine düştü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 14:49 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 15:09
Ne yaptın çocuk! Kaldırıma konulan evrakları alıp gitti...

Torbalı ilçesindeki Alpkent Mahallesinde bulunan Posta Dağıtım Merkezi, her gün gelen postaları düzenleyip vatandaşların adreslerine gönderiyordu. Bugün sabah saatlerinde gelen postalar, çalışan personeller tarafından düzenlenip adrese gönderilmesi için kapı önüne konuldu. Subaşı bölgesine dağıtılacak olan resmi evraklar, çuvalın içinde bekletildi. Ancak o esnada şaşkınlık veren olay yaşandı. Kimliği belirlenemeyen bir kişi hazırlanan postaları alıp gitti. Durumu sonradan fark eden çalışanları, güvenlik kameralarını inceledi.


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Ne yaptın çocuk! Kaldırıma konulan evrakları alıp gitti...
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