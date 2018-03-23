Ne yaptın çocuk! Kaldırıma konulan evrakları alıp gitti...

Torbalı ilçesindeki Alpkent Mahallesinde bulunan Posta Dağıtım Merkezi, her gün gelen postaları düzenleyip vatandaşların adreslerine gönderiyordu. Bugün sabah saatlerinde gelen postalar, çalışan personeller tarafından düzenlenip adrese gönderilmesi için kapı önüne konuldu. Subaşı bölgesine dağıtılacak olan resmi evraklar, çuvalın içinde bekletildi. Ancak o esnada şaşkınlık veren olay yaşandı. Kimliği belirlenemeyen bir kişi hazırlanan postaları alıp gitti. Durumu sonradan fark eden PTT çalışanları, güvenlik kameralarını inceledi.



