İki kızını mirastan men etti

Kızları Victoria Yasemin Uras (58) ve Nilüfer Uras (59), akıl sağlığı yerinde olmadığı iddiasıyla batık Marmara Bank'ın eski yönetim kurulu başkanı olan babaları Atilla Uras
'ın (81) vesayet altına alınması için dava açmıştı. Kızlarının bu hamlesine karşılık, tekerlekli sandalye ile adliyeye giden Uras ise "Aklım yerinde, sağım, kafam, beynim çalışıyor. Vasi atanmasını istemiyorum" dedi. Atilla Uras daha sonra iki kızına 110'ar bin liralık tazminat davası açtı. Atilla Uras'ın son hamlesi, iki kızını da mirastan men etmek oldu. Uras'ın avukatı M. Tarık Güleryüz ve bir şahit tarafından imza altına alınan belgede, "Kızlarım ve onların alt soylarını mirasımdan ıskat (hükümsüz bırakma, men) ediyorum. Kendilerini asla affetmiyorum. Hastalığım sırasında çok zor günler geçirmiş olmama rağmen hiçbir zaman yanımda olmamışlardır. Sadece para isteyecekleri zaman aradılar. Ölümümden sonra iki kızımın ve alt soylarının, müstakbel mirasçılarımın mirasından hiçbir hak almamasını son arzum ve isteğim olarak vasiyet ediyorum" denildi.