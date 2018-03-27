Yetiştirdiği öğrenciler parmakla gösteriliyor

TÜBİTAK tarafından ödüllendirilen ve ABD'de Chicago Üniversitesi tarafından 2010'da "Yılın Öğretmeni" seçilen Talha Kılıç'ın proje rehberliği yaptığı 100'ün üzerindeki öğrencisi, dünyanın en ünlü üniversitelerinde parmakla gösteriliyor. Kılıç ile öğrencilerinin başarısı, Amerika ve Avrupa'yı sarmış durumda. Kimya öğretmeni ve fen projeleri danışmanı olan Kılıç, başta Robert Koleji, Koç Lisesi, Üsküdar Amerikan Lisesi, Galatasaray Lisesi ve Ulus Özel Musevi Lisesi olmak üzere birçok lisede dünyaca ünlü projeye imza atan genç beyinlere yol gösteriyor. Kılıç "Bütün öğrencilerimle gurur duyuyorum. Onlardan tek bir isteğim var. Eğitimlerini yurtdışında tamamladıktan sonra ülkelerine gelip, ülkeleri için çalışmaları" dedi.

HAYAT DEĞİŞTİREN ÖĞRETMEN

Yüksek kimyager Kılıç'ın öğrencilerinden; Serhan Delareyna (26), Tesla'nın üst düzey yöneticisi ve SpaceX'in kurucusu milyarder iş adamı Elon Musk'la, Mars'a roket gönderen ekiple çalışıyor. Kanada British Columbia Üniversitesi'nde (UBC) burslu olarak makine mühendisliği eğitimi gören 18 yaşındaki Yosi Kohen Kutucu ise katıldığı mühendislik ve tasarım yarışmasında "eli olmayanlar için mouse" geliştirerek ikinci oldu. Ürün, engelli bireylerin kolaylıkla bilgisayar kullanabilmesini sağlıyor. Ucuz ve 3D printer yardımıyla basılabilen bir teknolojik tasarım olma özelliği taşıyor. 2015-2017'de Ulus Özel Musevi Lisesi öğrencisiyken Türkiye, Kanada, Amerika, Hollanda ve Polonya'da çok sayıda ödül kazanan Kutucu, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı için masaüstü bilgisayarlar üretip vakıftaki çocuklara hediye etmişti. İki yıl önce de bir evin ihtiyacını tüm yenilenebilir kaynakları kullanarak karşılayabilen taşınabilir enerji dönüşüm cihazı "Alternatesla" ile Hollanda'da dünya birincisi olmuştu. Galatasaray Lisesi'nden geçen yıl birincilikle mezun olan Zeynep Karacan (19) da dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında gösterilen Yale'den 4 yıl için 260 bin dolarlık (1 milyon TL) burs kazandı. Chicago Üniversitesi'nde doktora yapan Berk Dilar (26) ise Kılıç'ı "Hayatımı değiştiren öğretmen" diye tanımlıyor.