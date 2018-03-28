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'da bir yolcu, otobüs şoförünün boğazına bıçak dayadı

Son dakika haberi... 'da bir yolcu bindiği özel halk otobüsünün şoförünün boğazına bıçak dayadı. Olay anı araç kamerası tarafından görüntülendi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 17:19 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 17:38
Hatay'da bir yolcu, otobüs şoförünün boğazına bıçak dayadı

Antakya ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, özel halk otobüsüne binen bir yolcu, şoförden eşiyle görüşmek için telefonunu istedi. Gerçekleşen kısa görüşme sonrasında saldırgan, şoföre telefonu verdikten bir süre sonra tekrar telefonu istedi. Otobüs şoförü turuna devam edeceğini belirterek telefonu vermek istemeyince yolcu, şoförle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında yolcu, üzerinde taşıdığı bıçağı otobüs şoförünün boğazına dayayarak tehdit etti.

Otobüs şoförünün boğazına bıçak dayayan yolcu kamerada

''HATAN OLSA KAFANI GÖVDENDEN AYIRIRDIM''

Otobüs şoförü ise polisi arayacağını söyleyerek araçtan indi. Daha sonra yolcu, tekrar aracına binen şoföre, "Hatan olsa kafanı gövdenden ayırırdım" diyerek tehdidini sürdürdü.

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Hatay'da bir yolcu, otobüs şoförünün boğazına bıçak dayadı
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