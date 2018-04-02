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Öz kızına istismarda bulunan şahsa sopayla dayak!

Başkent’te 15 yaşındaki öz kızına 1 yıldır tecavüz ettiği iddia edilen baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tecavüzcü babayı darp eden vatandaşlar, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.4.2018 11:08 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 11:19
Öz kızına istismarda bulunan şahsa sopayla dayak!

Olay, Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. (35) isimli şahıs, 15 yaşındaki kızı S.Ç.'ye tecavüz etmeye başladı. 1 yıldır devam eden tecavüz olayını öğrenen anne A.Ç., Etlik Polis Merkezi Amirliği'ne başvurarak durumu anlattı. İğrenç olayın ihbarını alan polis Y.Ç.'yi gözaltına aldı. Dün "Çocuğun ı" suçlamasıyla 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Y.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Vatandaşlar tecavüzcüyü darp etti.

Öz kızına tecavüz eden adamın darp anı kamerada!

İTİRAF ETTİ

Tecavüz olayını öğrenen bir vatandaş, ormanlık alana götürdüğü Y.Ç.'yi darp ettiği ana ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, vatandaşın "Sen 1 yıldır kızına tecavüz ediyor musun?" diye sorduğu, Y.Ç.'nin de "Ediyorum" cevabını verdiği görülüyor

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Öz kızına istismarda bulunan şahsa sopayla dayak!
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