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'nin il il 2018 nüfusu! Türkiye'nin son rakamlarla nüfusu

nüfusu 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle 80 milyon 810 bin 525 kişi oldu.

2017 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları raporunu yayınlayan TÜİK, nüfus artış hızının binde 13,5'ten binde 12,4'e düştüğünü duyurdu. Türkiye nüfusunun ortalama yaşı ise 31,4'ten 31,7'ye yükseldi. Ortalama yaşın en yüksek olduğu kentler 39,7 ile Sinop, 39,4 ile Balıkesir ve 38,9 ile Kastamonu ve Edirne oldu.

Ortalama yaşı en genç kentler ise 19,6 ile Şanlıurfa, 20,1 ile Şırnak ve 20,9 ile Ağrı oldu.

İşte Türkiye'nin son rakamlarla 2018'de il il nüfusu.

Giriş Tarihi: 01.02.2018 10:49 Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 10:28
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'nin il il 2018 nüfusu! Türkiye'nin son rakamlarla nüfusu
Türkiye'nin il il 2018 nüfusu! Türkiye'nin son rakamlarla nüfusu

Adana: 2 216 475

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  • 81
'nin il il 2018 nüfusu! Türkiye'nin son rakamlarla nüfusu
Türkiye'nin il il 2018 nüfusu! Türkiye'nin son rakamlarla nüfusu

Adıyaman: 615 076

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  • 81
'nin il il 2018 nüfusu! Türkiye'nin son rakamlarla nüfusu
Türkiye'nin il il 2018 nüfusu! Türkiye'nin son rakamlarla nüfusu

Afyon: 715 693

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  • 81
'nin il il 2018 nüfusu! Türkiye'nin son rakamlarla nüfusu
Türkiye'nin il il 2018 nüfusu! Türkiye'nin son rakamlarla nüfusu

Ağrı: 536 285

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  • 81
'nin il il 2018 nüfusu! Türkiye'nin son rakamlarla nüfusu
Türkiye'nin il il 2018 nüfusu! Türkiye'nin son rakamlarla nüfusu

Amasya: 329 888

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'nin il il 2018 nüfusu! Türkiye'nin son rakamlarla nüfusu
Türkiye'nin il il 2018 nüfusu! Türkiye'nin son rakamlarla nüfusu

Ankara: 5 445 026

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'nin il il 2018 nüfusu! Türkiye'nin son rakamlarla nüfusu
Türkiye'nin il il 2018 nüfusu! Türkiye'nin son rakamlarla nüfusu

Antalya: 2 364 396

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