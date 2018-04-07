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Son dakika: İşte İranlı uyuşturucu baronu 'nin suç dosyası!

Son dakika haberi... İstanbul, Panama, İran ve Dubai’deki intikam cinayetleriyle suçlanan uyuşturucu baronu Naci Şerifi , Büyükçekmece’de lüks villalara yapılan baskında 9 adamıyla birlikte yakalandı. İşte geçmişten bu yana İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'nin suç dosyası...

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018 11:00 Güncelleme Tarihi: 7.4.2018 11:11
Son dakika: İşte İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'nin suç dosyası!

ZİNDAŞTİ VE 9 ADAMI YAKALANDI

İstanbul, Panama, İran ve Dubai'deki intikam cinayetleriyle suçlanan uyuşturucu baronu Naci Şerifi , Büyükçekmece'de lüks villalara yapılan baskında 9 adamıyla birlikte yakalandı. İşte geçmişten bu yana İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'nin suç dosyası...

İstanbul'da uluslararası bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Ergenekon davasında gizli tanık olan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile örgütün 9 üyesi Büyükçekmece'deki lüks villalarda yakalandı. Operasyonu, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün gerçekleştirdi.

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Son dakika: İşte İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'nin suç dosyası!
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