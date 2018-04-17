Taciz edip 100 veren öğretmene 22 yıl hapis!

İstanbul Bayrampaşa'da bir devlet okulunda yaşanan iğrenç olay mide bulandırdı. 12 yaşındaki kız öğrencisini taciz ettiği ortaya çıkan Türkçe Öğretmeni Kemal D. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda tutuklanan tacizci öğretmen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dava açıldı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada geçtiğimiz günlerde karar verildi. Davanın gerekçeli kararında; şüpheli öğretmen Kemal D.'nin mağdur öğrencinin 2016-2017 öğretim yılı başından bu yana Türkçe öğretmenliğini yaptığı, mağdurun okula zaman zaman devam etmediği, olay tarihinden 2-3 gün öncesinden öğretmenin 12 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizlere başladığı belirtildi.

SINAV İÇİN EN ARKA SIRAYA OTURTTU

Mağdurun okula gelmemesinden dolayı 'neden gelmedin' şeklinde sorular sorduğu, yine olay öncesinde arabasıyla mağduru evine bırakmayı teklif ettiği kaydedildi. Kararda, olay günü mağdur ve bir öğrencisini sınav yapan Kemal D.'nin mağdur ile en arka sırada oturduğu, diğer öğrencisinin bir ön sırada oturduğu belirtildi.

TACİZ VE TEHDİT ARTARAK DEVAM ETTİ

Kemal D.'nin sınav esnasında öğrencisine ahlak dışı kelimeler kullanarak cinsel tacizde bulunduğu ve ailesine söylememesi yönünde tehdit ettiği ifade edildi. Tuvalete gitmek için izin isteyen 12 yaşındaki mağdurenin geri döndüğünde diğer arkadaşının her şeyi gördüğünü söylediği belirtildi. Bu sırada ağlayan 12 yaşındaki mağdurenin 2 arkadaşına daha durumu anlattığı kaydedildi. Ardından durumun okul yönetimine bildirildiği ifade edildi.

HEM TACİZ, HEM 100

Yaşanan istismar sırasında mağdurenin bir ön sırasında oturan öğrencinin ifadesi alındı. Öğrenci ifadesinde, olay günü sınıfa gelen öğretmenlerinin kendisine ve mağdureye sınav yapacağını söylediğini, sınav sırasında şüphelinin mağdurenin yanına oturduğu ve diğer öğrencilere gürültü yapmamaları konusunda uyardığını belirtti. Daha önce de Kemal D.'nin mağdur öğrenciye yönelik cinsel tacizlerini gördüğü için ara ara kalemi yere atarak onlara baktığını ve bu sırada cinsel istismarı gördüğünü söyledi. Bu sırada mağdur öğrencinin ellerini sıktığını ve gözlerinin dolu olduğunu gördüğünü ifade etti. Tanık öğrenci aynı zamanda sınavdan kendisinin 70 aldığını, mağdur öğrencinin ise 100 aldığını, bunun nedeninin mağdur öğrenciye yardım etmesinden dolayı olduğunu belirtti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Tacizci öğretmen Kemal D. ise savunmasında suçlamaları reddetti. Öğrencinin 100 almasının nedeninin bir gün önceki sorularla aynı soruları sorduğunu ve bu nedenle arkadaşlarından soruları almış olabileceği için yüksek not aldığını ileri sürdü.

22 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Gerekçeli kararın sonuç bölümünde ise, Kemal D.'nin, suç tarihi itibariyle 12 yaşını tamamlamadığı anlaşılan mağdureye karşı 'Çocuğun cinsel istismarı' suçunu işlediği gerekçesiyle 10 yıl hapis cezası ile cezalandırıldığı kaydedildi. Kararda ayrıca, Kemal D.'nin atılı suçu gerçekleştirirken mağdureye karşı cebir ve tehdit kullanmış olduğundan verilen cezanın arttırıldığı, sanığın 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.