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Aile içi vahşette korkunç iddialar

'de yanmış cesedi bulunan işadamı Cihan 'ün, ölümüne dair kan donduran iddialar ortaya çıktı...

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 09:05 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 09:13
Aile içi vahşette korkunç iddialar

'de yanmış cesedi bulunan işadamı Cihat 'ün (46) eşi ve 2 oğlu tarafından bayıltıldıktan sonra, ormanlık alana götürülerek, lüks cipinde diri diri yakıldığı iddia edilmişti.

ANNE VE ÇOCUKLARI SUSTU

Öznur Öğüt, oğulları (24) ve (19) ile bir kişi gözaltına alınmıştı. Batuhan Öğüt'ün cebinden iki yeşil reçeteli ilaç çıktı. Batuhan Öğüt'ün psikolojik tedavi gördüğünü ve hapları doktorun verdiğini söylediği öğrenildi. Anne ve iki çocuk jandarmada ifade vermeyip susma hakkını kullandı. Kumar ve gece hayatına düşkün olduğu belirlenen işadamının çok kıskanç olduğu, eşini kapı dışarı çıkarmadığı, sürekli baskı yaptığı iddia edildi. Eşine fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayan işadamının, çocuklarını silahla korkuttuğu öne sürüldü. Öğüt ailesinin, en küçük üyesi 9 yaşındaki Yiğit'in olanlardan haberinin olmadığı, amcası Cahit Öğüt'ün evinde kaldığı öğrenildi. Öte yandan Murat Öğüt'ün şu anda alzheimer hastası olan babası Hadi Öğüt'e Sayısal Loto'dan 10 yıl önce 500 bin, 5 yıl önce de 1 milyon lira büyük ikramiye çıktığı belirtildi.

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Aile içi vahşette korkunç iddialar
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