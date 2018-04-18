Aile içi vahşette korkunç iddialar

İzmir'de yanmış cesedi bulunan işadamı Cihat Murat Öğüt'ün (46) eşi ve 2 oğlu tarafından bayıltıldıktan sonra, ormanlık alana götürülerek, lüks cipinde diri diri yakıldığı iddia edilmişti.

ANNE VE ÇOCUKLARI SUSTU

Öznur Öğüt, oğulları Hadi Öğüt (24) ve Batuhan Öğüt (19) ile bir kişi gözaltına alınmıştı. Batuhan Öğüt'ün cebinden iki yeşil reçeteli ilaç çıktı. Batuhan Öğüt'ün psikolojik tedavi gördüğünü ve hapları doktorun verdiğini söylediği öğrenildi. Anne ve iki çocuk jandarmada ifade vermeyip susma hakkını kullandı. Kumar ve gece hayatına düşkün olduğu belirlenen işadamının çok kıskanç olduğu, eşini kapı dışarı çıkarmadığı, sürekli baskı yaptığı iddia edildi. Eşine fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayan işadamının, çocuklarını silahla korkuttuğu öne sürüldü. Öğüt ailesinin, en küçük üyesi 9 yaşındaki Yiğit'in olanlardan haberinin olmadığı, amcası Cahit Öğüt'ün evinde kaldığı öğrenildi. Öte yandan Murat Öğüt'ün şu anda alzheimer hastası olan babası Hadi Öğüt'e Sayısal Loto'dan 10 yıl önce 500 bin, 5 yıl önce de 1 milyon lira büyük ikramiye çıktığı belirtildi.