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O genç dilenci çıktı

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018
O genç dilenci çıktı
Taksim'de (AKM) önündeki kaldırımda bir sokak köpeğine sarılmış halde uyuyan gencin fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu. Fotoğrafın 'sömürüye yönelik bir kurgu' olduğunu iddia edenler ise farklı algılar yaratarak siyaset malzemesi yapmaktan geri durmadı.
Fotoğraftaki kişinin 19 yaşındaki dilenci Bircan Caba olduğu ortaya çıktı. Emniyet ve belediye kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Şişli doğumlu Caba, hem hem de ekiplerinin yardım taleplerini her seferinde geri çevirdi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün 'yakınlarına ulaştırma, bakım ve konaklama' tekliflerini de reddetti. Israrla sokakta yaşamayı sürdürdü.
Bircan Caba'nın söz konusu fotoğraf öncesi ve sonrasında normal bir yaşantısının olduğunu belirten kaynaklar, duygu sömürüsü yaparak dilencilik yaptığı için zaman zaman karakola şikayet edildiği ortaya çıktı. ve civarında yaklaşık 50'ye yakın vatandaşın sokakta yaşadığı da belirtildi.

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O genç dilenci çıktı
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