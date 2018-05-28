13 yıl sonra gelen mutluluk

Trabzon
Akçaabat'ta yaşayan muhasebeci Yeşim Armutçu
(35), 2005'te evlendi. Bir yıl boyunca çocuğu olmayınca, başvurduğu hastanede kendisine "Polikistik Over
Sendromu" teşhisi kondu. İlk etapta ilaçlı tedaviye başlandı. 4 kez yumurtlama ve 2 kez de aşılama tedavisi gördü. Tedavilerden sonuç alamayınca 2006'da ilk tüp bebek
denemesini Trabzon'da yaptırdı. Sonuç yine hüsrandı. Bu kez şansını İstanbul
'da denemeye karar verdi. İstanbul'da iki ayrı tüp bebek kliniğinde tedavi gördü. Görmüş olduğu tedaviler sonucunda 5 kez hamile kalmasına rağmen her defasında düşük yaptı. Tüm olumsuzluklara rağmen çocuk sevdasından vazgeçmeyen Armutçu, aradan 5 yıl geçtikten sonra bu kez normal yollarla hamile kaldı. Ancak talihsizlik yakasını yine bırakmadı. Hamileliğinin dördüncü ayında yine düşük yaparak hayal kırıklığı yaşadı. Bu durum doktorlara başka bir rahatsızlık olduğunu akıllara getirdi.
DÜŞÜK KORKUSUYLA 33 HAFTA
Armutçu son çare olarak Medical Park Karadeniz Hastanesi
'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde Armutçu'ya Polikistik Over Sendromu'nun yanı sıra genetik pıhtılaşma bozukluğu ve rahim ağzı yetmezliği teşhisleri kondu. Bundan sonraki süreçte uygulanan başarılı tedavi sonucunda yüzü güldü. Armutçu, tedaviye başladıktan tam 13 yıl sonra doğal yoldan hamile kalarak Asaf adını verdikleri bebeklerini dünyaya getirdi. 33 haftalık zorlu bir hamilelik sürecinden sonra oğulları Asaf'a kavuşan anne Armutçu, "Beklemediğim bir anda Asaf'a hamile kaldım. Defalarca aşılama ve tüp bebek tedavisiyle gebe kalmakta sorun yaşamıştım. Bu kadar başarısızlık sonunda kendiliğinden gebe kalmış olmam beni şaşırttı" dedi. Muayene sonrası tedavi ve takip sürecinin başlatıldığını ifade eden Armutçu, "Op. Dr. Hasan Tahsin Sanisoğlu
hocamız her geldiğimde titizlikle muayenemi yaptı. İlk 5 ay dönem dönem hastanede yatmak zorunda kaldım. 5 ayın sonunda sancılarım tuttu. Hastanede kalış süresini uzatmaya başladık. Doktorum hamileliğim boyunca mümkün olduğunca az hareket etmemi istedi. 28 hafta boyunca neredeyse hareketsiz kaldım. Sonunda da Hasan hocam riskli olması sebebiyle artık beni eve gönderemeyeceğini, hastanede yatmam gerektiğini söyledi. 7.5 ay yani 33. haftaya gelince de artık çocuğu doğurmam gerektiğini söyledi. Sezaryenle bebeğimi 2.5 kilo ağırlığında sağlıklı bir bebek olarak dünyaya getirdim" diye konuştu.
BİRÇOK ANNE ADAYI PES EDİYOR
Tedaviyi
uygulayan Medical Park Karadeniz Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Hasan Tahsin Sanisoğlu, şu bilgileri verdi: "Yeşim Hanım'ın durumundaki gibi tekrarlayan düşükler yaşamış ve tedaviden sonuç alamadığı için pes eden çok sayıda anne adayı görülüyor. Tekrarlayan düşükleri olan hastalarımızın çoğunda düşüğe yol açan, saptanamayan nedenler söz konusudur. Nedenlerin araştırılmasında ve tedavide sabırlı ve azimli olmak çok önemli. Burada hamile kalmak sorun değil, hamileliği sürdürmek önemli. Yaptığımız gerekli tedavi ve müdahaleler sonucunda minik Asaf'ı sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesinin, aileyle beraber mutluluğunu yaşıyoruz."