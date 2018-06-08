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Bugün günü: Anne ve babalar dikkat! Bunları sakın yapmayın...

Milyonlarca öğrencinin beklediği büyük gün geldi çattı. 2017-2018 eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor. Yoğun bir eğitim yılı geçiren öğrencilerle birlikte onların velileri de aynı tempoya ayak uydurdu. Hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramını da içerisinde barındıracak yaz tatili 16 Eylül 2018 tarihinde sona erecek. ler geldikten sonra da ailelere büyük iş düşüyor!

Giriş Tarihi: 8.6.2018 10:14
Bugün karne günü: Anne ve babalar dikkat! Bunları sakın yapmayın...

Peki ler alındıktan sonra öğrenci motivasyonu nasıl sağlanır? Karnelerin yansıması olumlu veya olumsuz olsa da çocuklarımızı germemeli, psikolojilerini bozacak, daha ileride onların ailelerinden korkacakları ortamı sergilememek son derecek önemlidir.

KARNELER DÜZELİR AMA...

Karnelerdeki sonuçların başarı göstergesi olmadığı kesinlikle bilinmelidir. Karnelerdeki yazılı notlar, sözlü notları tabi ki önemlidir fakat bu notlar düzeltilebilir ama çocuklara karnelerdeki notların kötü olması nedeniyle verilecek zararlar, olumsuz yaklaşımların tamiri olmayabilir...

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Bugün karne günü: Anne ve babalar dikkat! Bunları sakın yapmayın...
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