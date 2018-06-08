Bugün karne günü: Anne ve babalar dikkat! Bunları sakın yapmayın...

Peki karneler alındıktan sonra öğrenci motivasyonu nasıl sağlanır? Karnelerin yansıması olumlu veya olumsuz olsa da çocuklarımızı germemeli, psikolojilerini bozacak, daha ileride onların ailelerinden korkacakları ortamı sergilememek son derecek önemlidir.

KARNELER DÜZELİR AMA...

Karnelerdeki sonuçların başarı göstergesi olmadığı kesinlikle bilinmelidir. Karnelerdeki yazılı notlar, sözlü notları tabi ki önemlidir fakat bu notlar düzeltilebilir ama çocuklara karnelerdeki notların kötü olması nedeniyle verilecek zararlar, olumsuz yaklaşımların tamiri olmayabilir...