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Güzel oyuncuya bakıcı dayağı

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2018
Güzel oyuncuya bakıcı dayağı
Amerıkalı aktris 'a benzerliği ile tanınan oyuncu , geçtiğimiz aylarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek 60 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk bakıcısının kendisini darp ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. İfadesinde bakıcının kendisini darp ettiğini ileri süren Kaplan, "Bakıcımız 60 yaşındaydı. Ayrılmak istiyordu. Ben de 'Sen yavaş yavaş ayrıl, biz de başka birini bulalım' dedim. Beni ittirdi, başım betona çarptı. Ardından kalktım, vazoyu kafamda kırdı. Bir saat sürdü bu çekişme. Polise gitmemem için beni odaya kilitledi. Çığlıklarımı duyan komşularım beni kurtardı. Bakıcım beni darp ederken eşim de beni izledi. Beni en çok üzen şey eşimin bu duruma tepkisiz kalmasıydı" dedi.
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Güzel oyuncuya bakıcı dayağı
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