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ten yaralı kurtuldu, o anları anlattı

’ta 2 maden işçisinin yaklaşık 6.5 saat sonra kurtarıldığı ten yaralı kurtulan maden işçisi Ferdi Oral, o anları alattı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2018 04:17
Göçükten yaralı kurtuldu, o anları anlattı
Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesine bağlı nda dün 19.00 sıralarında yerin eksi 340 ila 460 kodlarında meydana gelen te kalan 2 işçi için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Recep Yurtseven isimli maden işçisi ile kurumda 2009 yılında işe başlayan Mevlüt Karagöl isimli işçi, 16.00-24.00 vardiyasında çalıştıkları esnada göçük altında kaldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sevk edilen sağlık ekibi, polis ve ekipleri bölgede koordinasyonu sağladı.

Bu sırada TTK'ya ait arama kurtarma tahlisiye ekibi göçüğün meydana geldiği yaklaşık 6.5 saat süren çalışmanın ardından işçilere sağ olarak ulaştı.



<kaldırılanTLERCE HASTANE BAHÇESİNDE ARKADAŞLARINDAN HABER BEKLEDİ

Meydana gelen göçükten yaralı kurtulan Ferdi Oral isimli işçi ise Atatürk Devlet Hastanesinde tedavisinin ardından taburcu edildi. Girdiği şoktan bir süre çıkamayan maden işçisi, hastane bahçesinde saatlerce arkadaşlarından bir haber bekledi.

Arkadaşlarının iyi haberini alan Oral, duygu dolu anlar yaşadı.



O ANLARI ANLATTI

Göçükten kısa bir süre önce malzeme almak için bölgeden ayrıldığını ustasının 'direk gitti' diye bağırmasıyla geri döndüğünü anlatan Ferdi Oral, şöyle dedi:

"Ben yukarı malzeme almaya gittim. Bana usta 'direk gitti' diye bağırmaya başladı. Bu sırada ben zaten şoka girdim. Hemen geri döndüm. Göçüğün arkasından dolanarak arkadaşların bulunduğu yere doğru yöneldik. 30 santimetre çapında bir delikten geçtim. Arkadaşlarımın hayatını kurtarmaya çalıştım. Yarım saat kadar bir mücadele verdik. Sonra şoka girmişim."

Öte yandan Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki madencinin de tedavisi sürüyor.
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