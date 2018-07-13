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'te şok fuhuş operasyonu! Turistik otellerde zorla...

’te 13 kadını turistik otellerde zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 12’si gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2018 13:32 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 13:37
Marmaris'te şok fuhuş operasyonu! Turistik otellerde zorla...

Turizm sezonunda otellerde kadınları zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen 15 kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığınca gözaltı kararı alındı. Şüphelilerden 12'si gözaltına alınırken, 3 şüphelinin arama çalışmaları sürüyor.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, Marmaris'teki bazı turistik otellerde yabancı uyruklu kadınları zorla alıkoydukları ve fuhuş yaptırdıkları ihbarının ardından Marmaris Cumhuriyet Savcılığı tarafından 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Fuhuş amaçlı insan ticareti yapmak suçundan gözaltı kararı verilen şüpheliler Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde adresleri belirlenen otellere operasyon başlattı. Operasyonda 15 şüpheliden S.S, J.İ, MS, SÖ, MS, DS, EÖ, AK, EU, KÖ, BD ve SD. 12 kişi gözaltına alındı.

ZORLA OTELLERDE ALIKONULDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Emniyet yetkilileri 3 kişinin arama çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, fuhuş yaptırmak için 'ye getirildiği ileri sürülen 13 yabancı uyruklu kadının zorla otellerde alıkonulduğu öğrenildi. Kırgız uyruklu kadınları zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen fuhuş çetesinin organizatörlüğünü ise S.D. isimli kadının yaptığı belirlendi. Yakalanan şüpheliler, Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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Marmaris'te şok fuhuş operasyonu! Turistik otellerde zorla...
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