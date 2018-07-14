Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Tarkan baba oldu

baba oldu

MAGAZİN SERVİSİ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018
Tarkan baba oldu
Ünlü şarkıcı ile eşi 'nun kızları önceki gün doğdu. Tarkan, eşinin doğumu için geçtiğimiz günlerde 'ya gitmişti. Çiftin kızları, Moers'deki Bethanien hastanesinde dünyaya geldi. Anne ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tarkan ve eşi, kızlarına Lidya adını verdi. Pınar Dilek Tevetoğlu ile 2016'da evlenen 46 yaşındaki Tarkan, baba olacağını şubat ayında sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurmuştu. Sanatçı mutluluğunu, "Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar; 'Doğru mu, değil mi?' 'Değil' desek de inanmıyorlar, 'Yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru, baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de" sözleriyle dile getirmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarkan baba oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN