Tarkan baba oldu

Ünlü şarkıcı Tarkan
ile eşi Pınar Dilek Tevetoğlu
'nun kızları önceki gün doğdu. Tarkan, eşinin doğumu için geçtiğimiz günlerde Almanya
'ya gitmişti. Çiftin kızları, Moers'deki Bethanien hastanesinde dünyaya geldi. Anne ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tarkan ve eşi, kızlarına Lidya adını verdi. Pınar Dilek Tevetoğlu ile 2016'da evlenen 46 yaşındaki Tarkan, baba olacağını şubat ayında sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurmuştu. Sanatçı mutluluğunu, "Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar; 'Doğru mu, değil mi?' 'Değil' desek de inanmıyorlar, 'Yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru, baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de" sözleriyle dile getirmişti.