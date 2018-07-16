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'da sı: 5 yaralı

'da meydana gelen sında uyruklu 5 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 09:46
Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı

, 'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Mahmutlu mevkisinde gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyruklu Mamuka Archuadze idaresindeki EX 855 TM plakalı otomobil, Kavak'tan Samsun istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağındaki duvara çarpıp takla attı. Kazada, araç sürücüsü Mumuka Archuadze (48) ile birlikte Ana Pızchelaurı (22), Valerıan Phıtskhelaurı (16), Jondo Chomakadze (70) ve Avtadıl Phıtskhelaurı (42) yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Samsun'da trafik kazası: 5 yaralı
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