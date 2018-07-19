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'de fabrikasındaki devam ediyor!

Atıkların depolandığı yerde çıkan kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 'de fabrikasında atıkların depolandığı bölgede çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 09:45
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasındaki yangın devam ediyor!

- Karayolu üzerinde bulunan fabrikasında atıkların depolandığı alanda başlayan a çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Depolama alanında bulunan yanıcı ve patlayıcı maddelerin tutuşmasıyla yangın büyürken, ara ara patlamalar yaşanıyor.

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR!

Osmaniye ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine Adana, Hatay ve 'tan takviye gelen itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler yangına müdahale ediyor. Yangına müdahaleye Karayolları ve gelen iş makineleri de destek verirken, yangın nedeniyle Osmaniye-Adana karayolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı.

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Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasındaki yangın devam ediyor!
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