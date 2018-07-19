25 bin 500 polis alımı yapılacak! - Polis alımı şartlar ve başvuru tarihi ne zaman?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 21. Dönem Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Polis alımına yönelik açıklamalar yapan Soylu, polis olmak isteyen adaylara da müjdeyi verdi. Soylu, bu yıl içerisinde 18 bin 426 polis alımının yapıldığını ve 2018 sonuna kadar 25 bin 500 polis alımının daha yapılacağını söyledi. Peki, polis alımı 2018 ne zaman yapılacak? Şartları neler?

25 BİN 500 POLİS ALIMI YAPILACAK!

İçişleri Bakanı Soylu, POMEM 21. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuşarak, "Türkiye genelinde 68 bin 779 yeni polis alımı yapıldı. Yalnız İstanbul'da 17 bin 465 yeni polisi göreve başlattık. Bugün 21. dönem mezunlarımızla birlikte bu yıl 18 bin 426 evladımız Emniyet Teşkilatımıza katılmış olacak. Yıl sonuna kadar 25 bin 500 kişilik daha alım planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl da 35 bin yeni öğrenci alacağız. Suça karşı bir çığ gibi büyüyor ve hep birlikte güçleniyoruz. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin personel noktasında bütün tahribatı kapatılmış ve artıya geçtik. Önümüzdeki dönemde yeni hükümet sisteminde inşallah çok daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağız" açıklamasında bulundu.

İlk olarak Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) için 2 bin 500 lise mezunu polis alımı ilanı yayınlanması beklenirken, yıl sonuna kadar 25 bin 500 daha polis alımı yapılacağı müjdesi verildi.

Polis alımına ilişkin henüz bir ilan yayımlanmadı. İlgili ilan yayımlandığında sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

POLİS MAAŞLARI 2018 NE KADAR?

Hükümet ile sendikalar arasındaki memur maaşlarıyla ilgili gerçekleştirilen görüşmeler doğrultusunda;

2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3.5 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

2019 yılının ilk 6 ayı için de yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

2018 YILINDA YENİ POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Baş Komiser için, 310.46 - 4.816.46 aralığında olacak.

Polis Memuru için de, 271.60 - 4.213.60 aralığında olacak.