Denizli’de 2 bin yıllık mozaikli villa bulundu

Denizli
'nin Buldan ilçesinde bulunan Tripolis Antik Kenti
'ndeki kazılarda 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen bir villa bulundu. Tripolis Antik
Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi
(PAÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Duman, "Evin sahibi büyük ihtimalle bir tarım tüccarı olması lazım. Çünkü kazılan odalarının zemini mozaik kaplı, duvarlarında renkli freskler, bitkisel geometrik süslemeler var. Bu, ev sahibinin Tripolis'te önemli bir tüccar olduğunu gösteriyor. Gün ışığına çıkarılan villanın kullandığı kanalizasyon sistemi hâlâ çalışıyor. Evde büyük bir banyo, tuvalet, salon, yatak, çocuk ve çalışanların kullandığı odalar var. Evde ele geçen çok sayıda içerisinde parfüm, zeytinyağı gibi çeşitli sıvıların depolandığı bir alan tespit ettik. Dolayısıyla bunun ticaretini yapan bir aile dememiz mümkün." Doç. Dr. Duman, 600 metrekarelik bir alanda mahallenin olduğunu, şu anda sadece mahalledeki bir villanın ortaya çıkarıldığını kaydetti