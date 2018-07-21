KPSS ne zaman saat kaçta başlayacak? - KPSS 2018 lisans sınav giriş yerleri belgesi ve çıkmış sorular...

KPSS ne zaman saat kaçta başlayacak? sorusu, sınava katılım sağlayacak olan adayların başlıca cevabını öğrenmeye çalıştığı konuların başında geliyor. Memur olabilmenin hayalini kuran yüz binlerce vatandaş, yarın gerçekleşecek sınava katılım sağlayabilmek için mutlaka ama mutlaka yanlarında geçerli bir kimlik belgesi ile sınav giriş belgesi bulundurmak zorunda. Peki, KPSS 2018 ne zaman saat kaçta? KPSS çıkmış sorular... İşte KPSS lisans sınavına dair aradıklarınız...

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek olan KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınav tarihi 22 Temmuz tarihinde saat 10.00'da yapılacak, sonuç açıklama tarihi ise 31 Ağustos;

Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek olan KPSS Alan Bilgisi sınav tarihi 28-29 Temmuz, sonuç açıklama tarihi 31 Ağustos olarak belirlendi.

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ÖSYM'DEN ADAYLARA '15 DAKİKA' DUYURUSU

22 Temmuz'da yapılacak olan KPSS Lisans sınavına katılacak adayların sınav giriş belgesi ve kimliklerinin mutlaka yanlarında olması gerekiyor.

Adayların en geç 10:00'te sınav binalarında bulunması gerekiyor. 22 Temmuz 2018 saat 10:00'dan sonra adaylar, sınav binalarına giremeyecek.

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OKUL BİNASINA NE ZAMAN GELİNMELİDİR?

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

SINAV ZAMANI ADAYIN YANINDA BULUNDURMAMASI GEREKENLER

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur: Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı gerekiyor. Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar olması gerekiyor. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.

Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.