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'de : 1 ölü, 14 yaralı

'in Alpu ilçesinde iddiaya sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçdiği midibüs yoldan çıkarak devrildi. da midibüs sürüsücü 44 yaşındaki hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 10:52
Eskişehir'de kaza: 1 ölü, 14 yaralı

, Alpu-Beylikova Karayolu 7'inci kilometresinde meydana geldi. 'den Beylikova İlçesi'ne yolcu taşıyan midibüs, iddiaya göre sürücüsü kalp krizi geçirmesi nedeniyle yoldan çıkarak, tarlaya savruldu. Devrilen mazada midibüs sürücüsü Ömer Akyol olay yerinde hayatını kaybederken, 14 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Eskişehir'deki çeşitli hastanelere götürüldü.

"ŞOFÖR KENDİNİ DIŞARI ATMIŞ"

Kaza yapan midibüsün firma yetkilisi Ayhan Yıldırım kazayla ilgili yaptığı açıklamada, " kendini dışarı atmış, araç kendiliğinden durmuş. Bir kişi ölmüş ve yaralıların hepsini ambulans ile götürüldüler. Hayati tehlikleri yok, kırıkları olanlar var" dedi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Eskişehir'de kaza: 1 ölü, 14 yaralı
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