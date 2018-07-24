Son dakika haberi: Beyoğlu Sütlüce'de korku dolu anlar; bina tahliye ediliyor

Beyoğlu Sütlüce'de dört katlı bir apartmanın zemininde toprak kayması oluştu. Alınan bilgiye göre, Sütlüce Fuadiye Sokak'taki bir apartmanın altında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bina yakınındaki caddeyi trafiğe kapatırken, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bina tahliye edilirken, çevredeki apartmanlar da tedbir amacıyla boşaltıldı. Binanın zeminindeki toprak kayması sürüyor.

"GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE BİNA KAYIYOR"

Çevre sakinlerinden Gamzenur Tazegül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ses üzerine dışarı çıktığını belirterek, "Karşıdaki binanın yıkıldığını gördük. Polisler, bizim binanın da çökme riski olduğunu söyledi." dedi. Yazgülü Cenan ise sesle irkildiklerini kaydederek, "Yan taraftaki binada toprak kayması olduğunu gördük. Şu an gözümüzün önünde bina kayıyor." diye konuştu. Bu arada Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü ve Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Beyoğlu Sütlüce'de toprak kayması sonucu korkutan görüntü!