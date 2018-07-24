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haberi: Beyoğlu 'de korku dolu anlar; bina tahliye ediliyor

haberi... Beyoğlu'nda bir sokakta inşaatın temel atma çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu 4 katlı bina çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İşte ayrıntılar!

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 11:32 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 11:41
Son dakika haberi: Beyoğlu Sütlüce'de korku dolu anlar; bina tahliye ediliyor

Beyoğlu 'de dört katlı bir apartmanın zemininde toprak kayması oluştu. Alınan bilgiye göre, Sütlüce Fuadiye Sokak'taki bir apartmanın altında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bina yakınındaki caddeyi trafiğe kapatırken, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bina tahliye edilirken, çevredeki apartmanlar da tedbir amacıyla boşaltıldı. Binanın zeminindeki toprak kayması sürüyor.

"GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE BİNA KAYIYOR"

Çevre sakinlerinden Gamzenur Tazegül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ses üzerine dışarı çıktığını belirterek, "Karşıdaki binanın yıkıldığını gördük. Polisler, bizim binanın da çökme riski olduğunu söyledi." dedi. Yazgülü Cenan ise sesle irkildiklerini kaydederek, "Yan taraftaki binada toprak kayması olduğunu gördük. Şu an gözümüzün önünde bina kayıyor." diye konuştu. Bu arada Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü ve Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Beyoğlu Sütlüce'de toprak kayması sonucu korkutan görüntü!

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Son dakika haberi: Beyoğlu Sütlüce'de korku dolu anlar; bina tahliye ediliyor
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