Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Yılan tarafından ısırılan Aref ölümden dönmüştü! Aref'in son durumu...

Yılan tarafından ısırılan Aref ölümden dönmüştü! Aref'in son durumu...

’da gösteriye hazırladığı kobra yılanı tarafından ısırıldıktan sonra özel uçakla ’a götürülen illüzyonist (29), piramitler önünde dua eder halde fotoğrafını paylaşıp sağlığına kavuştuğunu yazdı.

Giriş Tarihi: 25.7.2018 21:23 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 21:42
Yılan tarafından ısırılan Aref ölümden dönmüştü! Aref'in son durumu...

İllüzyonist , 15 Temmuz'da, gösteri için geldiAntalyalya'da, hazırlık yaparken kobra cinsi yılanı tarafından sağ elinin bilek üstünden ısırıldı. Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehrin vücuduna yayılmasını önleyen Ghafouri, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. İlk müdahalesi yapılan ve geceyi burada geçiren Aref, 'de kobra serumu bulunmadığı için 16 Temmuz'da özel uçakla tedavisi için 'a götürüldü. Mısır'ın başkenti Kahire'deki Kasr en-Nil Hastanesi'nde tedaviye alınan Aref'e, 24 tüp panzehir verildi.

Aref Ghafouri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlığına kavuştuğunu duyurdu. Instagram'daki kişisel sayfasında piramitler önünde dua eder halde bir fotoğrafını paylaşan Ghafouri, "Allah'ın izniyle sizin de dualarınızla sağlığıma kavuştum, beni en zor anlarımda bile bırakmayan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Aref Ghafouri, tedavisinin tamamlandığını, hafta sonuna kadar Türkkiye'ye geleceğini kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yılan tarafından ısırılan Aref ölümden dönmüştü! Aref'in son durumu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN