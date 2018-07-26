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Havalimanında yolcunun valizindeki şekerler arasında bulundu!

'de 'nda, özel eğitimli köpek ile yapılan kontrolde bir yolcunun valizinde bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 17:22
Havalimanında yolcunun valizindeki şekerler arasında uyuşturucu bulundu!

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, 'nda yurt dışı tarifeli uçakta gelen yolcuların valizlerinde 'Cankız' isimli Narkotik dedektör köpeği ile arama yapıldı.

KÖPEĞİN TEPKİ VERDİĞİ VALİZDE...

Köpeğin verdiği valizde yapılan aramada, şeker poşetlerinin arasına gizlenmiş, 2 adet vakumlu poşetler içerisinde 21,84 gram gelen esrar, vakumlu poşet içerisinde 8,94 gram plaka esrar, 37 adet 'çarşaf' tabir edilen sarma kağıdı ele geçirildi. Valizin sahibi yolcu hakkında madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından işlem yapıldı.

21 yıl sonra mucize gibi kavuşma...

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Havalimanında yolcunun valizindeki şekerler arasında uyuşturucu bulundu!
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