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Ünlülerin kâbusu çeteye bin 321 yıl

, , ve gibi ünlülerin de aralarında bulunduğu 57 kişinin hesabını ele geçirip, şantaj yapan çeteye bin 321 yıla kadar hapis cezası istedi

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018
Ünlülerin kâbusu çeteye bin 321 yıl
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere şantaj çetesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede sanıkların, aralarında şarkıcı, oyuncu ve gazetecilerin bulunduğu 57 ünlünün hesaplarını ele geçirip şantaj yaptıkları ve para istedikleri anlatıldı. , , , Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Tarık Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Atacan'ın da arasında bulunduğu 57 kişi, iddianamede müşteki (şikâyetçi) olarak yer aldı.

12'Sİ TUTUKLU YARGILANIYOR
İddianamede, sanık G.Ş. çetenin elebaşısı olarak gösterildi. 12'si tutuklu 18 sanık hakkında 3 yıldan bin 321 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezaları istendi. Sanıklara yöneltilen suçlamalar şöyle: "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Şantaj", "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Bilişim sisteminin işleyişini bozma", "Cinsel taciz" ve "Hakaret."
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Ünlülerin kâbusu çeteye bin 321 yıl
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