Bir günde 6 kişi boğularak öldü

Yurt genelinde 6 kişi boğularak hayatını kaybetti. Şanlıurfa
Hilvan'da serinlemek için baraj gölüne giren Ali Karatek (18), boğuldu. Talihsiz gencin cesedini balıkçı teknesiyle göle ağ atan mahalleli buldu. Ali Karatek'in polis olmak için sınavlara hazırlandığı öğrenildi. Kırklareli'nin Kıyıköy beldesinde gelen denize giren Yusuf Oruç (23) ile Cihan İzzet (21) boğuldu. Eskişehir
Çifteler'de H. İbrahim Demirel (37), Sakaryabaşı Parkı'ndaki yüzme havuzuna tramplenden atladı. Sudan çıkarılan Demirel tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Kütahya
'da köy çeşmesinin yalağına düşen 2 yaşındaki Murat Tekin, Antalya
'da Kemer ilçesinde denize giren Cuma Aydın Şahin (41) boğuldu.