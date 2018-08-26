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Bir günde 6 kişi boğularak öldü

MEHMET YILDIRIM
MEHMET YILDIRIM İHSAN TUNÇOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018
Bir günde 6 kişi boğularak öldü
Yurt genelinde 6 kişi boğularak hayatını kaybetti. Hilvan'da serinlemek için baraj gölüne giren Ali Karatek (18), boğuldu. Talihsiz gencin cesedini balıkçı teknesiyle göle ağ atan mahalleli buldu. Ali Karatek'in polis olmak için sınavlara hazırlandığı öğrenildi. Kırklareli'nin Kıyıköy beldesinde gelen denize giren Yusuf Oruç (23) ile Cihan İzzet (21) boğuldu. Çifteler'de H. İbrahim Demirel (37), Sakaryabaşı Parkı'ndaki yüzme havuzuna tramplenden atladı. Sudan çıkarılan Demirel tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. 'da köy çeşmesinin yalağına düşen 2 yaşındaki Murat Tekin, Antalya'da Kemer ilçesinde denize giren Cuma Aydın Şahin (41) boğuldu.
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Bir günde 6 kişi boğularak öldü
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