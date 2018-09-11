Remzi ustanın ciğerle imtihanı

Van
'ın ciğercisi Remzi Siyahtaş (49) nam-ı diğer Remzi ustanın kilolarıyla başı dertteydi. 140 kilo olan usta, ocakbaşında defalarca yemek yiyor, 7 ekmekle ancak doyuyordu. 15 yıldır ciğer salonunda ocakbaşında közlediği ciğerlerin lezzetiyle iştahı gittikçe artıyordu. Çareyi mide küçültme yani obezite ameliyatında buldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Tıp Fakültesi'nde görev yapan Doç. Dr. Remzi Kızıltan, 4 çocuk babası Remzi ustayı görünce ona yapılan tetkikler sonucunda obezite ameliyatına uygun bir hasta olup olmadığına bakılıp, ameliyat için kendisini hazırlayacağını söyledi. Tetkikler sonucunda ameliyat için uygun bulundu. Başarıyla geçen ameliyat sonunda bir yılda tam 60 kilo vererek, 80 kiloya indi. Şimdi ciğerlerini şişe geçirip ateşe sürerken, müşterilerine bu müthiş hikâyesini anlatıyor. Remzi usta "Ocakbaşında müşterilerime ciğer dahi pişiremiyordum. Ameliyattan sonra hafifledim, tüy gibi oldum. Yeniden doğdum sanki. O kadar mutluyum ki. Şimdi ocakbaşında ciğer pişiriyorum ama kedinin ciğere baktığı gibi bakıyorum" dedi. AMELİYAT SONRASI DA PLANLANIYOR
Tedaviyi gerçekleştiren Doç. Dr. Remzi Kızıltan "Obezite hastaları ameliyat olup kenara çekilmiyor. Biz buna izin vermiyoruz ve onların yaşamlarını programlıyoruz. Operasyondan sonra süreci devamlı kontrol ediyoruz. Ameliyat sonrası komplikasyonları oluşuyor mu, nasıl besleniyor, hangi egzersizleri yapıyor gibi her anına ışık tutuyoruz. Onlara sağlık koçu gibi bire bir hizmet veriyoruz. Remzi ustanın da hep yanında olduk" diye konuştu.