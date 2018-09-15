Son dakika: Şişli'de döviz bürosu soygunu... Soyguncuların kaçış anı kamerada!

Olay, saat 17.30 sıralarında Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan döviz bürosunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir döviz ve altın bürosu yüzü maskeli silahlı şahıslar tarafından soyuldu.

Döviz ve altın bürosundan yaklaşık 300 bin lira değerinde altın ve dolar çalarak kaçan soyguncular yol kenarında bekleyen araca binip olay yerinden kaçtı. Silah seslerinin duyulması ve döviz bürosunun soyulmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Şişli'de döviz bürosu soygunu! Soyguncuların kaçış anı kamerada!

"20 SANİYE İÇİNDE İŞİ BİTİRDİLER"



Soygunun görgü tanığı, "4 kişilerdi, birisi arabada, birisi gözlüklü şapkalı 3'ü maskeli. Şapkalı olan ateş etti, soygunu yaptılar ve Mecidiyeköy istikametine tersten giderek kaçtılar. Etrafa mermileri attılar insanlar kaçtı. 20 saniye içinde bitirdiler işlerini" dedi.



SİLAHLI SOYGUNCULARIN KAÇMA ANI KAMERADA



Şişli'de döviz ve altın bürosunu soyarak kayıplara karışan yüzü maskeli silahlı şahısların kaçma anı vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi. Silah seslerinin duyulmasının ardından kaydedilen görüntülerde, yüzü maskeli şahısların koşarak çıktığı ve araca binerek kaçtıkları görülüyor.