Müşterinin pantolonunda unuttuğu 200 bin liralık dövizi bozduran terzi tutuklandı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, bir gurbetçinin onarım için bıraktığı pantolunun cebinde unuttuğu 200 bin lira değerindeki İngiliz sterlinini bozdurup, bir kısmı ile altın alan Emine Kaya (40) tutuklandı.

Gemlik'te bir terzide usta olarak çalışan Emine Kaya, geçtiğimiz cumartesi günü yurt dışında çalışan bir gurbetçinin getirdiği pantolondaki söküğü dikmeye başladı. Kaya, bu sırada, pantolon cebinde bulunan dövizleri fark etti. 200 bin lira değerindeki İngiliz sterlinini alan Emine Kaya, bunları bozdurduktan sonra bir kısmı ile altın aldı.

Olay, gurbetçinin paralarını bulamayınca polise haber vermesi sonucu ortaya çıktı. Soruşturma başlatan polis, çelişkili ifade veren Emine Kaya'nın evinde savcılıktan alınan izinle arama yaptı. Aramalar sırasında bekar olan Emine Kaya'nın bozdurduğu sterlinler ile aldığı altın ve sakladığı bir miktar Türk Lirası'na ulaşıldı. Suçunu itiraf eden Kaya, paranın bir kısmını harcadığını söyledi. Hırsızlık suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Emine Kaya, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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