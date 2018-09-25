- Yanarak feci şekilde can veren şahsın olayının arkasında cinayet çıktı

- 4 şahıs tartıştıkları Ahmet Ç.'nin üzerine tiner dökerek yaktı



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Eskişehir'de tartıştıkları madde bağımlısı kişiyi tiner döküp yakarak ölümüne neden oldukları ileri sürülen 4 kişi polisin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün gece Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 57'nci Sokak'ta üzerine tiner dökülmesi sonucu yanarak feci şekilde hayatını kaybeden Ahmet Ç.'nin (41) ölümü ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, bölgesindeki çok sayıdaki güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Polis ekipleri, uçucu madde bağımlısı Ahmet Ç.'nin kendisini yakmadığını, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartıştığı bir mobilya atölyesinde çalışan Tacettin D., İbrahim İ., Sedat K. ve mermercide çalışan Murat Ç. tarafından üzerine tiner dökülerek yakıldığını tespit edildi.

Ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alınan 4 şahsın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.