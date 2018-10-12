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Son dakika: ve neden kavga etti? - İşte Arda Turan'ın açıklamaları...

Son dakika haberi: Ünlü futbolcu ile şarkıcı 'ın bir gece kulübünde yaptığı kavga gündeme bomba gibi düşmüştü. Emirgan'da bir eğlence mekanında yaşanan tartışmada Arda Turan'ın Berkay'a kafa attığı ve burnunu kırdığı öğrenildi. Konuyla ilgili internet üzerinden Arda Turan ve Berkay neden kavga etti sorusu ise çokca araştırılıyordu. Önce ünlü şarkıcının eşi açıklamalarda bulundu. Son olarak da konuyla ilgili yıldız futbolcu açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu dün 3 saat boyunca ifade verdi.

Giriş Tarihi: 12.10.2018 08:09
Son dakika: Arda Turan ve Berkay neden kavga etti? - İşte Arda Turan'ın açıklamaları...

Geçtiğimiz günlerde ve arasında yapılan kavga magazin gündemine son dakika bombası olarak düştü. Emirgan'da bir eğlence mekanında ikili arasında yaşanan tartışmada Arda, Berkay'a kafa atarak burnunu kırdı. Daha sonra Berkay hastaneye kaldırıldı. Yıldız futbolcunun ise ünlü şarkıcının hastaneye kaldırılmasının ardından hastaneye gittiği ve silahla bir el ateş açtığı basına yansımıştı. Arda Turan dün akşam saatlerinde 3 saat boyunca emniyette ifade verdi. İşte Arda'nın o sözleri;

Son dakika haberine göre Arda Turan, Beşiktaş Araştırma Büro Amirliğinde hakkında konuşulan soruşturmalarla ilgili sorgulandı. Arda suçlamalara bu şekilde cevap verdi. İşte Arda'nın o açıklamaları;

ARDA TURAN VE BERKAY NEDEN KAVGA ETTİ?

"Ben eğlence mekanına gittim. oradaydı. Birlikte otururken, Berkay yanımıza geldi. Omuzumdan ve yakamdan tutarak beni kendine doğru çekti. Ben de sinirlendim ve ne oluyor diyerek vurdum.

Ben Berkay'ın eşini tanımıyorum, kendisiyle herhangi sohbetim olmadı. Benim peşinden tuvalete gittiğim ve koluna dokunduğumu söylüyor. Bu doğru değil, ben tuvalete falan gitmedim. Görüntülerde de tuvalete gitmediğim, taciz etmediğim ortadadır." dedi.

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Son dakika: Arda Turan ve Berkay neden kavga etti? - İşte Arda Turan'ın açıklamaları...
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