Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davası

sanığı 'çılar ile "mahrem imamları"nın davası

'nün 2016'daki darbe girişiminde ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılandığı davanın 18. duruşması tamamlandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.11.2018 22:51 Güncelleme Tarihi: 21.11.2018 23:44
FETÖ sanığı SAT'çılar ile mahrem imamlarının davası

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada dün başladığı savunmasına devam eden tutuklu sanık eski binbaşı Hakan Egemen kendisinin ve ailesinin mağduriyet yaşadığını, kendisinin darbe kastıyla hareket etmediğini iddia etti.

Silahların bulunduğunu polislerden öğrendiğini ve gömülen silahlarla bir ilgisinin olmadığını savunan Egemen, 9 Ocak'ta Çağlayan'da verdiği ifadesi hariç tüm ifadelerinin değiştirildiğini önü sürdü.

Sık sık iddianamedeki suç isnatlarının dışındaki konular hakkında beyanda bulunan Egemen, mahkeme başkanı tarafından uyarıldı.

TSK'da FETÖ'ye süpürme harekatı! Kripto 4 bin 512 asker tespit edildi!

Kendisinin FETÖ'cü olması durumunda subaylıktan ayrılmaya çalışmayacağı söyleyen Egemen, "Bende Bylock programı yok, 1 dolar yok, eşimle aşk evliliği yaptım. Hiçbir FETÖ'cü ile hayatım boyunca yolum kesişmedi. FETÖ'cü olsam kaçardım, ama ben birliğime gittim ve başıma gelenleri anlattım." şeklinde savunma yaptı.

480 FETÖ HATTINDAN 4 BİN 512 ASKER ÇIKTI

Üzerine atılı tüm suçlamaları reddeden Egemen tahliyesini ve beraatini talep etti.

Duruşma Egemen'in çapraz sorgusunun yapılması ve bazı tanık beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN