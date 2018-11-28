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'da korkunç cinayet! Taksici öldürüldü...

'da bir taksici, aracına yolcu olarak binen kişi tarafından silahla öldürüldü.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.11.2018 02:00 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 08:06
Bayrampaşa'da korkunç cinayet! Taksici öldürüldü...

İstanbul Bayrampaşa'da turkuaz taksi sürücüsünün, aracının içerisinde uğradığı silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Terazidere Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, turkuaz taksi sürücüsü Nihat Elçi, Beşiktaş'tan taksi uygulaması üzerinden aldığı bir yolcuyu Bayrampaşa'ya getirdi. Burada şüpheli şahıs müşteri kılığında Elçi'nin arabasına bindi. Araçla bir süre yolculuk yaptıktan sonra silahını çıkaran şüpheli şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı taksi şoförü Elçi'nin başına ateş etti. Olayın ardından şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan taksi şoförünü çevredeki bir özel hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan Elçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elçi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bayrampaşa'da korkunç cinayet! Taksici böyle öldürüldü!

POLİS HER YERDE ŞÜPHELİYİ ARIYOR

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerini gerçekleştirdi. Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

DEHŞET DOLU ANLAR KAMERADA

Araç kamerasına yansıyan görüntülerde müşteri kılığındaki şüpheli şahıs aracın arka koltuğunda otururken bir anda silahını çıkartarak taksi sürücüsünün başına ateş ediyor. Taksi sürücüsü Nihat Elçi kanlar içerisinde kalırken şüpheli şahıs aracın ön kısmına eğilerek bir şeyler arıyor. Daha sonra araçtan inen şüpheli hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

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Bayrampaşa'da korkunç cinayet! Taksici öldürüldü...
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