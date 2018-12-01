Batıda kar Güneyde sağanak

Soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Bolu'da etkili olan kar D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde 7, kent merkezinde ise 3 santimetreye ulaştı. Sakarya'nın bin 725 rakıma sahip Dikmen Mahallesi ve Yaylası beyaz örtü ile kaplandı. Akyazı ilçesinin yaylalarında ise kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Çanakkale kent merkezinde, dün sabah işe ve okula gitmek için evlerinden çıkanlar, kar sürprizi ile karşılaştı. Kuzey Ege'deki Kazdağları'nda da kar kalınlığı da 10 santimetreye ulaştı. Edirne'nin Keşan ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Uludağ'da kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, Oteller Bölgesi'nde tesislerde yarım metrelik buz sarkıtları oluştu. Soğuk ve yağışlı hava Doğu'da da etkisini sürdürüyor. Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım aksadı. Kuzey Ege'deki fırtına nedeniyle de Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arasındaki seferler geçici olarak durduruldu. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 gündür süren yağmur nedeniyle taşan dereler, 2 köprüyü ve çiftçilerin tarlalarını sulamak için kullandığı elektrik motorlarını söküp götürdü. Mersin'de şehir mezarlığını su bastı.

BUGÜN NELER OLDU