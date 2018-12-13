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ihracatında rekora gidiyoruz

BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.12.2018
Dizi ihracatında rekora gidiyoruz
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin ABD'den sonra dünyada en fazla dizi ihraç eden ülke konumuna geldiğini belirtti.
Bakan Ersoy, "Teknik altyapı, görüntü ve oyunculukta ulaşılan kalite, dizilerimizi dünya pazarında aranır hale getirdi. Öyle ki ABD'den sonra dünyada en fazla dizi ihraç eden ülke konumuna geldik. Sektör bugün 150'den fazla ülkeye dizi ihraç ediyor. Türk dizi film sektörünün sadece bu yılki ihracat hacmi 350 milyon dolara ulaştı. Dizilerimizin ülkemizin ve kültürümüzün tanıtımına sağladığı katkı, bizleri 'dizilere teşvik verme' düşüncesine yönlendirdi. Kaliteli yapımlara destek konusunda bir yasayı da Meclis'ten çıkarmayı planlıyoruz" dedi.
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Dizi ihracatında rekora gidiyoruz
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