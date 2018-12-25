Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Hangi illerde okullar tatil olacak?

'den ve kar yağışı uyarısı geldi! Hangi illerde olacak?

Genel Müdürlüğü'nden kar yağışı ve uyarıları gelmeye devam ediyor. Dün öğlen saatlerinden itibaren ülke genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle birçok ilde edildi haberi gelmişti. 'da ise yer yer kar yağışı görülse de il genelinde büyük bir etkiye sahip olmadı. Ancak başkent Ankara'da yağan yoğun kar yağışı eğitim ve öğretime bir gün ara verilmesine neden oldu. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde okullar tatil olacak? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 26.12.2018 07:39 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 07:53
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Hangi illerde okullar tatil olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 2 gündür ülke genelinde yağan kar yağışı tüm yurdu sarmış durumda. Öyle ki dün Ankara Valisi Vasip Şahin tarafından yapılan açıklama ile Ankara'da bugün için eğitime bir gün ara verildi. Hal böyle olunca vatandaşların en çok merak ettiiği konular arasında ise, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusu geliyor. Meteoroloji'den gelen art arda uyarılar ile İstanbul'da da beklenen kar yağışı dün gece saatlerinde başladı. Ancak kar yağışının etkisi fazla sürmedi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen raporlar doğrultusunda hava durumu tahminleri...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Dün gece saatlerinde İstanbul'da da etkisini gösteren kar, şiddetli bir şekilde yağmamış ve etkisini gösterememişti. Bugün ise Meteoroloji'den gelen bilgiler doğrultusunda kar yağışının daha etkili olabileceği tahmin ediliyor.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLACAK?

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Hangi illerde okullar tatil olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN