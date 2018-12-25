Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Hangi illerde okullar tatil olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yaklaşık 2 gündür ülke genelinde yağan kar yağışı tüm yurdu sarmış durumda. Öyle ki dün Ankara Valisi Vasip Şahin tarafından yapılan açıklama ile Ankara'da bugün için eğitime bir gün ara verildi. Hal böyle olunca vatandaşların en çok merak ettiiği konular arasında ise, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusu geliyor. Meteoroloji'den gelen art arda uyarılar ile İstanbul'da da beklenen kar yağışı dün gece saatlerinde başladı. Ancak kar yağışının etkisi fazla sürmedi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen raporlar doğrultusunda hava durumu tahminleri...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Dün gece saatlerinde İstanbul'da da etkisini gösteren kar, şiddetli bir şekilde yağmamış ve etkisini gösterememişti. Bugün ise Meteoroloji'den gelen bilgiler doğrultusunda kar yağışının daha etkili olabileceği tahmin ediliyor.

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