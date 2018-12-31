Hangi durumlarda milli yas ilan edilir?

Milli yas konusunda merak edilen sorulardan bir diğer i se milli yas ilan etme yetkisi kime aittir? Bu yetki hükümete aittir. Ülkede milli yas ilan edilip edilmeyeceği mevcut hükümet tarafından kararlaştırılır.

Milli yasta ne yapılır?

Milli yas süresi boyunca bayraklar yarıya indirilir. Kutlamalar iptal edilir. TBMM yas süreci boyunca çalışmaz, bu süreçte hiçbir meclis faaliyeti gerçekleşmez. Vatandaşlar uyması gereken yasalarca çizilmiş bir kural bulunmasa da ulusun duyduğu saygıya katılım göstermek açısından bu günlerde varsa düğün, eğlence gibi organizasyonlar ertelenebilir.

Daha önce ülkemizde ilan edilmiş milli yas günleri hangileridir?

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ölümü : Ulu önderimizin ölümü sebebi ile her sene 10 Kasım günü ulusal yas ilan edilmekte ve bayraklar yarıya indirilmektedir.

İsmet İnönü'nün Ölümü : İkinci Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü vefat ettiği zaman ülkemizde milli yas ilan edilmiştir.

Ayetullah Humeyni'nin Vefatı : İran İslam Devrimi'nin Ruhani lideri olan Ayetullah Humeyni vefat ettiği zaman ülkemizde ulusal yas ilan edilmiş ve bayraklar yarıya indirilmiştir.

Turgut Özal'ın Ölümü : Sekizinci Cumhurbaşkanı olan Turgut Özal vefat ettiğinde 5 gün süre ile ulusal yas ilan edildi.

11 Eylül Saldırısı : Amerika'da meydana gelen 11 Eylül saldırısının ardından ülkemizde 1 gün süre ile ulusal yas ilan edilmiştir.

Papa 2. Jean Paul'un Ölümü : Papa'nın ölümünün ardından ülkemizde ulusal yas ilan edilmiştir.

Japonya Depremi ve Tsunami : 2011 yılında Japonya'da meydana gelen deprem sonrasında hayatını kaybedenler için ülkemizde mili yas ilan edilmiştir.

Rauf Denktaş'ın Ölümü : KKTC Cumhurbaşkanı olan Rauf Denktaş vefat ettiğinde ülkemizde 4 gün süre ile milli yas ilan edilmiştir.

Soma Maden Faciası : Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasının ardından ölen 301 işçimiz için üç günlük milli yas ilan edilmiştir.

Koruyucu Hat Operasyonu : İsrail tarafından Gazze'ye düzenlenen ve 1800'den fazla Filistinlinin ölümü ile sonuçlanan Koruyucu Hat Operasyonu'nun ardından ülkemizde 3 günlük milli yas ilan edilmiştir.

Taliban'ın Peşaver Kentine Saldırması: Pakistan'da Taliban'ın Peşaver kentinde düzenlediği saldırıda ölen 145 kişinin ardından ülkemizde 1 günlük ulusal yas ilan edilmiştir.

Abdullah Bin Abdülaziz El Suud'un Ölümü: Suudi Kralının ölümünün ardından bir günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Süleyman Demirel'in Vefatı : Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefat ettiğinde ülkemizde üç gün süre ile milli yas ilan edilmişti.

Ankara Katliamı : Ankara'da düzenlenen Emek, Barış ve Demokrasi mitinginde yaşanan terör saldırısı sebebiyle ölen 97 vatandaşımız için üç günlük milli yas ilan edilmişti.

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da Yaşanan Terör Olayı : Son olarak da dün İstanbul ilinde yaşanan terör saldırıları sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve yaralanan yurttaşla