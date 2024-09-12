2019 sonrasında İETT arızaları her yıl %50 arttı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi eylül oturumunda otobüs ve metrobüs arızaları konuşuldu. Toplantıda söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Eyüp Uyanık, mevcut İBB yönetiminin, toplam 4,5 milyar lira borçlu olduğu özel halk otobüsü (ÖHO) esnafını iflasın eşiğine getirdiğini söyledi. Uyanık, İBB'nin araç başı yaklaşık 1,5 milyon lira borcu olduğunu belirtti. AK Parti döneminde İETT'nin, küresel bütün ulaşım otoritelerinde sözü geçen bir kuruluş olduğunu belirten Uyanık, İETT'nin artık otobüs ve metrobüs kazaları ile anıldığını söyledi. Mevcut İBB yönetiminin işinin ehli mühendisleri devre dışı bırakarak filoyu işlevsiz hale getiren kişileri görevlendirdiğini ifade eden Uyanık şöyle konuştu: "Sonuçta 214 otobüs hurdaya ayrıldı. İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesini kapsayan 14 ihale, CHP Genel Başkan Yardımcısının mali müşavirliğini yaptığı bir firmaya verildi. Bu şirket, İETT'den yaklaşık 5 milyar liranın üzerinde ihale aldı." 2019-2024 yıllarında 824 bine yakın arızanın kayıt altına alındığını ifade eden Uyanık, "Günlük 1500-1800 arası arıza yaşanmıştır. Buna göre arızalar her yıl bir önceki yıla göre yüzde 50 artmıştır" dedi.