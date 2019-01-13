Avrupa donuyor: 21 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa'yı ?etkisi altına alan soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.Ölümlerin çoğunun, son bir haftadır hayatı durma noktasına getiren şiddetli kar yağışı sebebiyle yaşanan kazalar sonucu meydana geldiği kaydedildi.Kıtayı etkisi altına alan kötü hava koşulları nedeniyle hayatını kaybedenler arasında, Bulgaristan'ın Pirin Dağları'nda çığa yakalanan iki snowboardcu ve Arnavutluk'ta elektrik hatlarını tamir eden bir işçi de bulunuyor.İsviçre'nin Appenzell Ausserrhoden kantonunda da çığ düşmesi sonucu üç kişi yaralandı.