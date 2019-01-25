Antalya’da hortum dehşeti 2 ölü, 1 kayıp, 15 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz'de dün çıkan fırtınanın oluşturduğu hortumlar ortalığı savaş alanına çevirdi, Antalya'da ise faciaya neden oldu. Kumluca ilçesine bağlı Karşıkaya Mahallesi'ni vuran hortum, 4 evin yıkılmasına neden olurken, Kumluca Belediyesi Spor Kompleksi, Kasapçayı Ortaokulu ile bazı evlerin çatılarını uçurdu.Hortumun uçurduğu çatılardan birinden kopan parça ise 13 yaşındaki Berivan Karakeçi'nin başına isabet etti. Ağır yaralanan Berivan, hastanede yaşamını yitirdi. Finike'de de Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Finike Hizmet Binası önünde bulunan Bayram Demir, hortumun çevreye savurduğu cisimlerin isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demir kurtarılamadı. Demir'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Finike-Kumluca karayolunda başlayan hortum, portakal bahçelerine ve seyir halindeki araçlara zarar verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike Hizmet Birimi binası ile parkta bulunan 30 araç kullanılamaz hale geldi. Hortum sırasında seralarda çalışırken yaralanan 5 kişi Finike Devlet Hastanesi'nde 6 kişi ise Kumluca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Kemer'de ise Kuzdere Mahallesinde oluşan hortum, içinde Buse Acar (20) ve annesi Ayfer Acar'ın bulunduğu otomobili, Ağva Deresi'ne uçurdu. Kader Buse Acar kaybolurken, Ayfer Acar ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Genç kızı aramak için bölgeye çok sayıda ekip ve dalgıç sevk edildi. Kemer Devlet Hastanesi'nin otoparkında bulunan 20 araç zarar görürken, kökünden sökülen ağaçlar ise D-400 karayolunu kapattı. Serik ilçesindeki olumsuz hava koşulları sırasında ise bir kişi su kuyusuna düşerek yaşamını yitirdi. Öte yandan Kayseri'de fırtına nedeniyle devrilen ağacın altında kalan Hasan Öztürk hayatını kaybetti.Antalya'nınKemer ilçesinde hortumun dereye fırlattığı aracın içerisinde bulunan 20 yaşındaki Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Daha önce de bir oğlunu trafik kazasında kaybeden baba Ahmet Acar, telefonla eşini ve kızını yola çıkmamaları konusunda uyardığını belirterek "Ona, 'buraya gelme' dedim. 'Ben dört duvar arasında kapalı kaldım, gidip denizde dalgaları seyredeceğim' demişti" diye konuştu.